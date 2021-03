Under 21, altro record per Bianchessi: mezza Italia titolare contro la Slovenia viene dal suo settore giovanile





Mezza Italia Under 21 è “made in Bianchessi”. Gli azzurrini vincono 4-0 contro la Slovenia nell’ultima gara del girone e si aggiudicano il pass per i quarti di finale dell’Europeo. Un risultato che premia le scelte del ct Paolo Nicolato, che manda in campo una formazione per metà “scoperta” ai tempi del Milan, da Mauro Bianchessi attuale direttore del settore giovanile della Lazio. Stiamo parlando di Tommaso Pobega e Giulio Maggiore dello Spezia, Patrick Cutrone del Valencia (in prestito dal Wolverhampton), Raul Bellanova del Pescara (in prestito dal Bordeaux) e Matteo Gabbia del Milan. Non più promesse, ma giovani realtà, pronte a farsi strada nei più grandi palcoscenici. Un lavoro frutto di anni che premia la dedizione, l’attenzione e la cura dei dettagli, nella crescita e nella formazione calcistica dei ragazzi, da parte di Bianchessi, che tra gli altri, ha lanciato con successo Donnarumma, Conti, Calabria, Locatelli, Caldara, Gagliardini, Baselli, Cristante, Petagna e Gabbiadini. Una sfilza di nomi niente male che fa ben sperare in casa Lazio per il futuro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: