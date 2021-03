Antonello Valentini su Lazio-Torino: “Leggere in una sentenza di slealtà e furbizia fa rizzare i capelli”





Entro fine stagione dovrà essere recuperata la gara tra Lazio e Torino, una partita che sta facendo discutere soprattutto dopo la sentenza emessa nella giornata di ieri. In merito a quest’ultima ha parlato Antonello Valentini, ex dirigente Figc, che è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue parole: “Il protocollo sottoscritto dalla Federazione si basava su tre principi fondamentali: la tutela della salute, la parità di trattamento e il principio di lealtà sportiva. Leggere in una sentenza di slealtà e furbizia fa rizzare i capelli in verità. Io credo che la Procura Federale apra d’ufficio il procedimento sulla vicenda. Il protocollo viene definitivamente sepolto. Mi auguro che il campionato così possa finire, perché un altro caso del genere con i tempi stretti che abbiamo rischia di far saltare il banco. Andava messo mano al protocollo già dopo il caso Juve-Napoli“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

