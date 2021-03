Calciomercato Lazio, il Gremio molla Borré: l’annuncio della società





AGGIORNAMENTO 31/03 ORE 10:30

Dopo le diverse voci che si sono rincorse nei giorni passati, qualche ora fa è arrivato un annuncio direttamente dal profilo Twitter del Gremio, in cui la società dichiara di ritirarsi dalla trattativa. Questo il testo pubblicato nel post: “Grêmio annuncia il ritiro formale dall’assunzione di Rafael Santos Borré. La decisione si basa sull’insicurezza generata dall’esitazione dell’atleta, che fa sorgere il dubbio sullo scopo, la disposizione e la volontà dell’atleta di entrare a far parte della nostra squadra”.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 – Secondo quanto riporta ESPN Argentina, nulla è comunque ancora definito e concluso per Borré. Il giocatore colombiano, starebbe infatti temporeggiando per decidere del suo futuro. Borré ancora non è del tutto propenso ad accettare l’offerta del Gremio, per questo la Lazio insieme ad altre squadre di Premier e Liga, attendendo una suo eventuale retrofront.

Questo il tweet di ESPN Argentina, sul proprio profilo ufficiale:

Todavía no hay nada cerrado: #Borré habló con #Gallardo sobre su situación y, tras el consejo del Muñeco, el colombiano se tomará un tiempo para decidir qué hacer con la oferta de #Gremio. #Lazio y varios equipos de la #PREMIERxESPN tienen en la mira al goleador de #River. pic.twitter.com/Hbe4T7Daux — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 29, 2021

Negli ultimi giorni il nome di Rafael Santos Borré è stato molto vicino alla Lazio, ora però sembra essersi allontanato. Come annunciato infatti dal presidente del Gremio Romildo Bolzan Junior, mancherebbe soltanto la firma per legare l’attuale attaccante del River Plate al club brasiliano di Porto Alegre. Queste le parole del presidente del Gremio nella conferenza stampa di presentazione di Rafinha: “Manca soltanto la firma, abbiamo soltanto un accordo verbale con Borré ma può arrivare a luglio. È un investimento alto ma ha 25 anni e può essere venduto bene in futuro grazie al suo potenziale. Siamo nei limiti del nostro programma finanziario”.

