Caso Lazio-Torino, la Procura Federale indaga sui granata





“Il Torino ha tratto profitto dall’Asl. Comportamenti non in linea con i principi di lealtà”. Queste le parole contenute nel verdetto emesso dalla Corte Sportiva d’Appello sul match non giocato tra Lazio e Toro. La battaglia legale non è finita, Lotito pronto ad andare al Collegio di Garanzia. E nel frattempo la Procura Federale indaga sul comportamento dei granata relativamente alle conclusioni tratte da Sandulli. Si aspettano ulteriori aggiornamenti.

Corriere dello Sport

