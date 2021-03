CdS | Lazio-Torino, ecco quando si potrebbe giocare





Ieri è arrivata la sentenza della Corte Sportiva d’Appello in merito alla gara tra Lazio e Torino che non si è disputata il 2 marzo: la partita si dovrà giocare, niente 3-0 quindi, ma per i biancocelesti c’è stata una sorta di vittoria morale in quando il Giudice ha sottolineato che la squadra granata ha tratto profitto dalla vicenda. Ad ogni modo l’incontro andrà in scena, ma non si sa ancora quando, visto che devono prima terminare i ricorsi. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sono più opzioni: la prima è il 7 aprile, tra una settimana esatta però, quindi si teme non ci siano i tempi per confermarla; restano poche soluzione, ieri si è aggiunta quella del 29 aprile (a quella del 19 maggio già messa tra le probabili). Quest’ultima cadrà tra il derby e l’ultimo turno di campionato, giornata in cui ci sarà anche la finale di Coppa Italia che però dovrete giocarsi a Reggio Emilia e non nella capitale.

