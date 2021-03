Europei under21, ecco l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale





Gli Europei under21 entrano nel vivo, seppur a fine maggio. Nella giornata di ieri l’Italia battendo quattro a zero la Slovenia ha ottenuto il biglietto per i quarti di finale dove incontrerà il Portogallo che ha dominato il gruppo D concludendo a punteggio pieno dopo il successo per tre a zero sulla Svizzera. L’appuntamento è fissata per il 31 maggio, precisamente tra due mesi, in un incrocio che potrà simboleggiare molto per il movimento giovanile italiano.

