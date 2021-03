FORMELLO | Inzaghi aspetta il ritorno dei nazionali, allarme Luis Alberto





Nell’attesa che rientrino tutti i nazionali, la Lazio si allena in vista della partita di sabato contro lo Spezia. Ancora differenziato per Luiz Felipe, che ha lavorato in palestra ed ha seguito poi il resto dell’allenamento da bordocampo. Ad un riscaldamento libero, torelli ed esercizi atletici sono seguite esercitazioni tecniche.

Spavento per Luis Alberto che dopo un rude intervento di Armini, che gli ha fatto girare la caviglia, è rimasto a terra. Le sue condizioni sono da valutare in vista della gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

