Italia, Mancini sulla prestazione di Immobile: “Ciro ha dato il massimo che poteva. Bisogna valutare la condizione dei giocatori che ora non è brillantissima”





Serata tra alti e bassi per Ciro Immobile che nella sfida tra Italia e Lituania sciupa molte occasioni da gol, ma poi si sblocca all’ultimo istante su calcio di rigore. Della prestazione del centravanti della Lazio, ai microfoni di RaiSport, ha parlato il ct Roberto Mancini: “Per quanto riguarda la prestazione di Immobile vanno valutate tante cose. Ciro ha messo il massimo di quello che poteva mettere. Bisogna valutare la condizione fisica dei giocatori in questo momento che sicuramente non è brillantissima. A volte si è un po’ appannati, ma l’importante è che Ciro così come Belotti ci siano. Poi arriveranno anche i gol con più continuità”.

