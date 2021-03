La bozza del nuovo decreto Draghi, oggi l’approvazione: conferma di regole e divieti fino dal 7 al 30 Aprile





Oggi il Consiglio dei ministri approverà la bozza del nuovo decreto Draghi, che confermerà le norme attualmente in vigore dal 7 al 30 aprile. Per quanto riguarda le riaperture, all’interno del testo del decreto ci potrebbe essere un allentamento delle restrizioni, solo nel momento in cui i conteggi dovessero calare.

Per quanto concerne invece la scuola, dal 7 al 30 aprile sarà decretato lo svolgimento in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, su tutto il territorio nazionale. Resta invece la modalità a distanza per chi si trova in zona rossa: questo vale sia per le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, che per quelle della scuola secondaria di secondo grado. Per le attività scolastiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nelle zone gialle e arancioni, si procederà invece con modalità integralmente in presenza. Sempre nelle zone gialle e arancioni, ci saranno forme flessibili nell’organizzazione per quanto riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, al fine di garantire un’attività in presenza che vada da un minimo del 5o per cento, verso un massimo del 75 per cento. Lo riporta Corriere.it.

