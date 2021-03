Lazio, prorogato il termine per utilizzare il voucher riservato agli abbonati 2019/2020





La speranza di rientrare allo stadio appare ancora lontana nel tempo, ma intanto la Lazio cerca di alleviare il dolore della lontananza dall’Olimpico prorogando il termine per l’utilizzo del voucher riservato agli abbonati 2019-20. Il club biancoceleste, infatti: “Il termine per l’utilizzo del voucher abbonamenti 2019/20 per acquistare merchandising presso il punto vendita Lazio Style 1900 di via di Propaganda, 8A, viene procrastinato al 31 maggio 2021″.

