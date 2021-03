Lazio Women, la Morace carica le sue ragazze in vista del match di domani: “Partita importante per rimanere in alto” | VIDEO





La vittoria di domenica scorsa, in trasferta, contro la capolista Pomigliano ha dato grande carica alla Lazio Women che domani pomeriggio sarà chiamata al recupero del match con il Perugia. Vincere significherebbe salire a quota 35 punti staccando il Cesena secondo e compie un passo importante verso la promozione. La sfida si preannuncia importantissima, con il coach Carolina Morace che via social ha caricato le sue ragazze: “Domani alle 16.30 giocheremo contro il Grifo Perugia. Sarà una partita molto importante per rimanere in alto! Domani massima concentrazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

