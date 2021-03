Le Iene, scherzo a Moscardelli: crede di giocare con Totti, ma è l’imitatore Butinar – VIDEO





Ieri sera è andato in onda, nel programma Le Iene su Italia 1, uno scherzo fatto a Moscardelli in occasione della sua partita d’addio: gli hanno fatto credere di avere a che fare con Totti, nelle vesti di organizzatore della sua partita. Una figura non indifferente per Moscardelli, da sempre tifoso della Roma. Ad interpretare Totti ci ha pensato l’imitatore Butinar, che ha fatto credere a Moscardelli di essere il vero ex giocatore romanista, convincendolo prima a fargli cambiare stadio e poi anche i giocatori. Il tutto con l’approvazione dell’ex giocatore di Pisa e Chievo, tra le altre, che era rimasto senza parole di fronte ad uno dei suoi idoli. Lo scherzo si è concluso con l’arrivo delle Iene a casa di Moscardelli, rimasto senza parole.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

