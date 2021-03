Lituania-Italia, le formazioni ufficiali: Ciro Immobile titolare e capitano





Dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, l’Italia di Roberto Mancini scende in campo alle 20:45 per la terza gara delle qualificazioni per il Mondiale del 2022 in Qatar: affronterà in trasferta la Lituania. Nell’undici di partenza c’è Ciro Immobile, che sarà capitano degli Azzurri. Solo panchina invece per il centrale biancoceleste Francesco Acerbi. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

LITUANIA (4-3-2-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka, Novikovas, Sirgedas, Cernych.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy.

