Luis Alberto difende Armini dopo lo scontro di oggi: “Stop messaggi negativi, non ha avuto l’intenzione di farmi male”. E il giovane difensore risponde… | FOTO





Luis Alberto scende in campo, virtualmente via social, a difesa del giovane compagno di squadra Armini che oggi purtroppo verso la fine dell’allenamento lo ha fermato duramente creando al 10 spagnolo qualche problema alla caviglia. Uno scontro fortuito, frutto di un allenamento ad alti ritmi quello tra il difensore classe 2001 e il Mago che poco fa ha voluto difenderlo dagli attacchi ricevuti via social: “ In allenamento tutti diamo il massimo e ciò che è successo oggi con Armini è qualcosa che può capitare in questi casi. In nessun caso ha avuto l’intenzione di farmi male e per questo vi chiedo rispetto per lui e che non pubblichiate più messaggi negativi nei suoi confronti. Siamo entrambi giocatori della Lazio e vi chiedo per favore di avere per lui la stessa considerazione che avete per me”. Pochi minuti e arriva la pronta risposta di Armini in un commento sotto al post: ” Grazie Mago, sei una persona e un compagno di squadra straordinario. Forza che sabato bisogna vincere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

