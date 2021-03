Luis Alberto gioca a calcio con i figli: Inzaghi e i tifosi laziali tirano un sospiro di sollievo





Il problema alla caviglia di Luis Alberto, dopo uno scontro in allenamento, è stata sicuramente la notizia del giorno in casa Lazio. A Formello è subito scattato l’allarme con lo spagnolo improvvisamente in dubbio per la sfida di sabato contro lo Spezia. Paura, tanta paura per Inzaghi e i tifosi biancocelesti, per fortuna alleviata da alcuni stories Instagram del Mago che gioca a calcio, con disinvoltura con i figli. Inzaghi e tutti i tifosi della Lazio forse possono sorridere.

