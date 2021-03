Matuzalem ricorda gli anni alla Lazio: “I due trofei con i biancocelesti li porterò per sempre con me”. E sul derby della Capitale…





Quattro stagioni con la Lazio, tante belle giocate e un assist molto prezioso nel derby vinto con il sigillo a tempo quasi scaduto di Klose. Questi i trascorsi di Matuzalem, il centrocampista brasiliano arrivato a Roma nell’estate del 2008 che con i biancocelesti ha collezionato oltre 70 presenze. Del suo periodo con i capitolini, il classe 1980 ha parlato in un’intervista alla pagina Protagonistidigiornata: “Sono arrivato alla Lazio consapevole che fosse una grandissima società con una grande storia e che aveva già vinto lo scudetto. Roma è bellissima, sono innamorato di quella città. Ho vestito quattro anni quella maglia, ho conosciute molte brave persone, abbiamo vinto una Coppa Italia e una Supercoppa contro l’Inter che era lo squadrone di Mourinho che poi ha vinto tutto. Contro i nerazzurri riesco anche a fare il gol più brutto della mia carriera con la bocca (ride n.d.r.). È stato veramente bello vestire la maglia della Lazio per quattro anni, ho conosciute persone bravi ed importanti. Il derby di Roma è veramente particolare rispetto agli altri. I due trofei che ho vinto con la Lazio li porterò per sempre con me. Differenze tra derby di Roma e di Genova? A Genova è una stracittadina bella dove comunque la gente esce insieme dopo la partita, mentre a Roma è come se fosse una finale. Il primo giorno che sono arrivato a Roma mi hanno detto: “guarda che bisogna vincere il derby”, io ho risposto (ride n.d.r.): “Va bene, fammi prima entrare a Formello e poi discutiamo. Già quando vai allo stadio senti la ente calda, i romani sono così. Grazie a Dio, ho giocato cinque derby e ne ho vinti due. Quando vinci un derby a Roma è come una finale. Il derby è duro, già quando si parte da Formello con la gente intorno in macchina che ti incita. È indimenticabile e poi sono riuscito a fare l’assist a Klose una volta che i tifosi ancora mi ricordano. Oltre ai due trofei, ricordo con gioia quel passaggio anche perchè era qualche derby che non andava bene”.

