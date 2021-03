Nazionali, Muriqi in campo novanta minuti nella sconfitta del Kosovo. Strakosha mantiene la porta inviolata





Prosegue il cammino di qualificazione verso i mondiali di Qatar2022. Oltre ai calciatori della Lazio impegnati con l’Italia, questa sera sono scesi in campo anche Vedat Muriqi e Thomas Strakosha. Brutta serata per l’attaccante biancoceleste che, in campo novanta minuti, non è riuscito ad incidere nella sfida che ha visto la Spagna battere il Kosovo, mentre può gioire Strakosha che difende al meglio la porta dell’Albania mantenendo la porta inviolata contro San Marino.

