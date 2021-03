Italia, Immobile ancora a segno nella vittoria degli azzurri sulla Lituania





Continua il percorso netto dell’Italia nelle qualificazioni ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Nella terza giornata del Gruppo C, gli azzurri superano la Lituania grazie ad una rete in apertura di ripresa di Sensi che trova l’angolo giusto dal limite e soprattutto ad un calcio di rigore di Immobile allo scadere. In casa Lazio anche qualche minuto anche per Acerbi subentrato a Bastoni.

