SOCIAL | La Lazio ricorda la rete decisiva di Milinkovic-Savic contro l’Inter – VIDEO





La Lazio, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ricordato la gara tra Inter e Lazio del 31 Marzo 2019. Infatti esattamente due anni fa, gli uomini di Simone Inzaghi riuscirono a battere l’Inter in trasferta per 0-1, grazie al decisivo colpo di testa di Milinkovic-Savic: come spesso è successo, l’assist arrivò dai piedi di Luis Alberto.

