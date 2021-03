TMW | Lazio, sorpresa Luiz Felipe: si prepara al rientro tra poche settimane





Sembrava che la sua stagione fosse finita dopo il trionfo nel derby, invece Luiz Felipe torna a mettere nel mirino il ritorno il campo. “Che bello tornare a sentire il profumo dell’erba! Finalmente si torna a correre! Daje!“, ha scritto sui social il brasiliano, che ieri ha ripreso a correre a Formello. Passo dopo passo, punta al rientro a maggio: l’obiettivo è provare a tornare a disposizione per le ultime 4-5 giornate (Genoa, Fiorentina, Parma, Roma e Sassuolo).

Il difensore, quando sta bene, è un titolare fisso per Inzaghi, che però troppe volte ci ha dovuto rinunciare per tanti infortuni che hanno rallentato la sua crescita. La stagione scorsa ha saltato 12 partite di campionato e in 7 occasioni la motivazione era di natura fisica. Quest’anno era partito bene nel ritiro, ma nell’amichevole del 12 settembre a Frosinone ha riportato un grave infortunio alla caviglia destra dopo uno scontro al 7′ con Kastanos. Un’entrata durissima che gli ha compromesso la stagione: ha convissuto per mesi con il dolore, poi al bivio ha scelto la strada dell’operazione (l’alternativa era una terapia conservativa). Così il 22 gennaio a Monaco di Baviera si è sottoposto all’intervento di pulizia della caviglia per un edema osseo mai andato via.

È rimasto in Germania per più di un mese, iniziando la riabilitazione, per poi tornare a Formello e completare il percorso. Rispetto all’iniziale tabella di marcia, Luiz Felipe è più avanti e fa ben sperare. Lunedì ha cominciato la settimana in palestra, ieri invece ha lavorato sulla sabbia prima di spostarsi sul campo a Formello. Inzaghi lo aspetta, i compagni anche e non lo hanno mai fatto sentire solo. Nonostante sia un classe ’97, è già un pilastro dello spogliatoio biancoceleste. Di conseguenza, si ridurrà ancora di più lo spazio per Musacchio, preso a gennaio per sostituire proprio Luiz Felipe ma mai entrato nelle grazie del tecnico. Ha firmato per 6 mesi, l’argentino, con opzione per i prossimi due anni: la Lazio sembrerebbe intenzionata a non esercitarla. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: