UEFA – Approvate le cinque sostituzioni anche per EURO2020 e per la fase finale di Nation League 2021





Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi in videoconferenza e ha preso le seguenti decisioni all’unanimità:

UEFA EURO 2020, fase finale di UEFA Nations League 2021 e spareggi retrocessione

Sarà possibile effettuare fino a cinque sostituzioni a UEFA EURO 2020, alla fase finale di UEFA Nations League 2021 e negli spareggi retrocessione secondo l’emendamento temporaneo all’Articolo 3 del regolamento IFAB.

Poiché i presupposti per le cinque sostituzioni rimangono validi, visti i calendari calcistici nazionali e internazionali interessati dalla pandemia di Covid-19, e poiché la regola è già in vigore nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma da marzo 2021 a marzo 2022, si è deciso di estendere l’emendamento a UEFA EURO 2020 (giugno/luglio 2021), alla fase finale di UEFA Nations League (ottobre 2021) e agli spareggi retrocessione di UEFA Nations League (marzo 2022).

Ammissione del pubblico alle partite UEFA

Il Comitato Esecutivo UEFA ha rivisto la decisione dell’1 ottobre 2020 che consentiva il ritorno degli spettatori alle partite UEFA fino al 30% della capienza dello stadio. Il Comitato ha deciso che, alla luce dell’eterogenea situazione epidemiologica nelle 55 federazioni UEFA, tale limite non è più necessario e la decisione sul numero di spettatori consentiti deve essere di esclusiva responsabilità delle autorità locali/nazionali competenti. Di conseguenza, il limite del 30% della capienza dello stadio imposto dalla UEFA è rimosso, così come il divieto agli spettatori di assistere a partite di futsal. Tuttavia, alla luce delle restrizioni di viaggio tuttora in corso e per attuare misure ragionevoli e responsabili di riduzione dei rischi correlati alla pandemia di COVID-19, il Comitato Esecutivo ha deciso di confermare la decisione dell’1 ottobre 2020 e di non consentire ai tifosi ospiti di assistere alle partite UEFA. Il provvedimento è valido fino a prima delle finali delle competizioni per club che si svolgeranno a maggio 2021. I requisiti sanitari minimi della UEFA per il ritorno degli spettatori sono stati emendati in base alla nuova decisione, che entra in vigore da domani.

Coppa del Mondo FIFA femminile Under 20

In seguito alla decisione del Comitato Esecutivo del 23 febbraio 2021 di annullare il Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA – che funge anche da qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile Under 20 del 2022 in Costa Rica – si è deciso di utilizzare il ranking per coefficienti del turno di qualificazione 2020/21 per determinare le squadre che rappresenteranno l’Europa nella competizione.

Tali squadre sono, in ordine di ranking: Spagna, Francia, Germania e Olanda.

Format delle competizioni UEFA per club dopo il 2024

Il Comitato Esecutivo UEFA – compresi i rappresentanti della European Club Association e delle Leghe Europee – ha approvato all’unanimità il nuovo periodo di valutazione del format delle competizioni UEFA per club dopo il 2024. La decisione sarà presa il 19 aprile 2021.

