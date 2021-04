Brambati su Immobile: “Non ha mai perso la voglia di migliorarsi. È rimasto il ragazzino di una volta”





Ciro Immobile sta lentamente riprendendosi dal periodo di astinenza da gol dell’ultimo mese. Lo dimostrano le due reti messe a segno in Nazionale, che seppur poche rispetto alle occasioni avute, servono molto all’attaccante per riprendersi da un momento non molto felice per lui. Il procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, facendo riferimento proprio al carattere che da sempre contraddistingue il bomber biancoceleste.

Queste le sue parole:

“Sono molto amico del suo procuratore. La cosa che mi preme sottolineare è che me ne parla sempre dal punto di vista umano, e sono sempre cose straordinarie. E’ semplice, non ha mai perso la voglia di lavorare e migliorarsi. E’ rimasto il ragazzino di una volta“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: