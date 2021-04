CdS | Oggi i funerali di Daniel Guerini, presenti squadra e società per l’ultimo saluto





La Lazio saluta Daniel Guerini. Ad una settimana dal terribile incidente che si é portato via il giovane ragazzo della Primavera va in scena l’ultimo saluto alla chiesa San Giovanni Bosco. Alle 12 l’inizio dei funerali a cui saranno presenti, oltre ai famigliari e amici, anche Lotito, il ds Tare e Matri, il club manager Peruzzi, Inzaghi con alcuni suoi calciatori e ovviamente l’intera Primavera.

GRANDE AFFLUENZA

La Questura di Roma, nella giornata di ieri, stava studiando il piano per garantire la massima sicurezza anti-Covid. Alla funzione religiosa parteciperanno anche tanti tifosi. Secondo alcune stime sono previste 3-4 mila persone. Oltre alla Lazio, non mancherà il Torino e i suoi dirigenti (presente forse anche lo stesso Cairo). Ci sarà anche la Fiorentina Primavera con il tecnico Aquilani e anche la Roma, squadra dove Daniel ha giocato da bambino. Per i giallorossi dovrebbero essere presenti alcuni calciatori e il dirigente Marzocca.

Corriere dello Sport

