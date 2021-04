CorSera | Inzaghi a caccia dell’ottava vittoria casalinga di fila





Due pali di Luis Alberto, miracoli assortiti del portiere Silvestri sul Mago e su Immobile, il 5 febbraio 2020 all’Olimpico finì 0-0 contro il Verona. C’erano 45.000 spettatori e una enorme aquila «d’argento» in Curva Nord, la Lazio non riuscì a conquistare l’ottava vittoria consecutiva in casa. Inzaghi ci riproverà sabato contro lo Spezia, perché la striscia di successi interni – in campionato – è arrivata di nuovo a quota 7: dopo un 1-2 proprio contro il Verona del 12 dicembre, ecco in fila le perle contro Napoli, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Cagliari, Sampdoria e Crotone.

Non sarebbe un’impresa da poco, perché la Lazio in questo millennio non ci è mai riuscita. L’ultima serie di 8 vittorie risale al campionato 1998- 99 e fu interrotta da uno 0-0 contro il Milan che, a conti fatti, costò lo scudetto, nonostante il largo vantaggio accumulato da Eriksson. Il record in una sola stagione è di 9 successi: stabilito nel 1936-37, concluso al secondo posto dalla Lazio, e poi eguagliato nel 1949-50. Se si allarga il discorso a cavallo di due campionati, il primato sale a quota 10: perché a quei 9 del 1936-37 va aggiunto l’ultimo della stagione precedente, e a 10 arrivò anche Maestrelli nel 1974, da un 4-0 al Bologna (27 gennaio) a un 3-0 alla Samp (20 ottobre), 8 nel campionato dello scudetto e 2 in quello successivo.

Corriere della Sera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: