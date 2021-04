ESCLUSIVA LATIUM | Il pugile Christopher Mondongo: “Lazio-Cagliari la mia prima volta allo stadio. Mi paragonerei a Ciro Immobile”





Il pugile romano Christopher Mondongo, campione dei pesi piuma, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“La prima volta che sono andato allo stadio avevo sei anni, mi ci portò il mio padrino: andai a vedere Lazio-Cagliari, quando vincemmo 3-0 con doppietta di Nedved. Da lì mi sono appassionato, e ho iniziato a giocare a pallonecon le giovanili della Lazio: sono rimasto fedele ai colori biancocelesti. Avevo il sogno di diventare calciatore: giocavo con la Lazio, e il sogno era quello di vestire proprio la maglia della Lazio in un futuro. Poi però non tutti possono diventare calciatori: ho giocato fino ai sedici anni, giocando poi altri due anni in altre squadre di Roma. Alla fine mi era passata la voglia e ho iniziato con il pugilato.

Preservare i giovani, facendoli crescere in un vivaio o in palestra, in un ambiente sano è fondamentale: devono avere le possibilità di sbagliare facendoli giocare, altrimenti passa il tempo anche se sei giovane. Anche negli Stati Uniti come in altri paesi, i pugili passano molto presto tra i professionisti, ed è una cosa importante“.

Sull’amico Bastos, l’ex difensore della Lazio:

“Anche lui ha fatto qualche errore, ma personalmente non mi sembra peggio di altri. E’ stato mandato via in modo troppo frettoloso, è stato quasi regalato all’estero: tecnicamente e fisicamente lo considero tra i più forti che abbiamo avuto. Ha commesso qualche errore, ma chi non li ha fatti nella difesa della Lazio. Per doti fisiche lo continuo a ritenere tra i più forti che avevamo. E’ un amico, ha giocato quando era infortunato, quando non doveva giocare per delle infiltrazioni: ha sempre dato il cento per cento“.

Sul rapporto tra Lazio e il ring:

“La Lazio la porto sempre con me: sul ring io non mollo mai, cercando di dare tutto me stesso, senza fermarsi davanti alle difficoltà. Il non mollare mai non è solo uno dei nostri inni, ma anche uno stile di vita che serve ad affrontare il ring“.

Sulla Lazio attuale:

“Il campionato è un po’ altalenante, però alla Champions League credo fermamente. Sono diventato campione d’Italia io, non vedo perché la Lazio non possa arrivare in Champions: chiaramente dovrà fare un filotto di risultati utili importanti, già iniziando da domenica. Abbiamo la squadra giusta per arrivare al quarto posto“.

Dopo la vittoria del titolo:

“Le sensazioni dopo la vittoria del titolo sono diverse: la felicità è alle stelle. Diventare campioni d’Italia credo sia il primo sogno di tanti pugili che iniziano un percorso tra i professionisti. E’ difficile da spiegare, è stata una gioia immensa. A livello di pressione non sono uno che la soffre molto, sia prima del match che adesso. Non vedo l’ora di difendere il titolo, proprio oggi ho parlato con il mio maestro per i prossimi appuntamenti. Il prossimo obiettivo è difendere il titolo: i pesi piuma sono un peso maggiore, abbiamo deciso di rischiare: lo difenderò e tornerò nella mia categoria, anche facendo qualcosa fuori dall’Italia”.

Su un confronto con un calciatore della Lazio attuale:

“Tra i giocatori della Lazio attuale mi paragonerei a Ciro Immobile, perché tira fuori sempre il cento per cento: anche se non segna è sempre tra i migliori. Io in allenamento tiro fuori tutto, arrivo al match preparato alla perfezioni, sia per allenamento che alimentazioni, e sul ring tiro fuori il massimo. Il match può andare bene o male, ma scendo dal ring sapendo di aver dato tutto. Sulla cintura c’è sia il bianco e celeste che l’oro. Il bianco e celeste sono nel mio cuore, e l’oro non è che mi dispiace“.

E poi un ricordo su Daniel Guerini:

“Volevo anche io fare un ultimo saluto a Daniel, oggi c’è stato il suo funerale: un abbraccio alla famiglia e a tutte le persone presenti“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: