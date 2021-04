ESCLUSIVA LATIUM | Marco Rompietti, di “Matrimonio a prima vista”: “Mi sono innamorato della Lazio grazie a Salas





Marco Rompietti, uno degli sposi del reality “Matrimonio a prima vista“, e grande tifoso biancoceleste, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

Sul programma “Matrimonio a prima vista“:

“E’ un programma giunto alla sesta edizione, io ho fatto parte della quarta, in onda su Real Time: è un programma nel quale degli psicologi accoppiano in base a criteri scientifici delle persone, dove la finalità è che ci si sposa a prima vista con una donna, con cui si fa viaggio di nozze e una convivenza per quattro cinque settimane, per poi decidere se proseguire o meno. Io ho divorziato, lei era romanista: la scienza aveva sbagliato qualcosa. Il programma da vedere è interessante, per farlo ci vuole predisposizione e una follia che non guasta mai. E’ un’esperienza forte che può cambiarti.

Nel programma ci sono molti romanisti. Della Lazio c’è Francesco, sposo dell’attuale edizione in corso: ha un tatuaggio dell’aquila. Solo noi siamo i laziali che hanno preso parte al programma. Il mio amore per la Lazio è particolare: io sono di Terni, non ho parenti laziali, è stato una roba io contro tutti. Sono del 1986, mi sono innamorato della Lazio grazie a Salas. E’ nato un amore viscerale: mi ricordo di aver visto la gara tra Lazio e Parma di Coppa Italia del 2004, con mio padre che non sapeva nulla. E’ nato un grande amore che si è fortificato con il primo anno di Lotito, forse il più brutto. Sono stato abbonato anni, ero a Lazio Bologna prima della pandemia. I grandi amori non hanno spiegazione: quando uno è innamorato non riesce a spiegare la motivazione, io la Lazio la amo e basta.

Con Ambra, la mia ex moglie, ci ho vissuto molto poco. Non era così tanto romanista: forse il Marco pre 26 Maggio 2013 non avrebbe mai sopportato una convivenza con una romanista, mentre il Marco post 26 Maggio è più rilassato. Il calcio deve essere piacevole, e non può precludere un eventuale amore“.

Sulla Lazio attuale:

“Attualmente non si può non amare Ciro Immobile, sta facendo cose straordinarie. Mi fa sorridere che fa notizia quando non segna da quattro partite. Mi piacciono Milinkovic e Luis Alberto, ma della Lazio attuale Immobile è quello che più mi piace e che mi trasmette emozioni. Nel tempo ho apprezzato tantissimo Giannichedda, perché in quella Lazio povera ci metteva l’anima: per lo stesso discorso adoravo molto il ‘Tata’ Gonzalez. A me piacciono molto i giocatori che danno l’anima. Amavo moltissimo anche Stefano Fiore“.

Su Ternana e Perugia:

“Sono nato a Terni, ci vivo, ma tifo solamente Lazio: per questo sono odiato da amici e concittadini. Una volta andai al settore ospiti della Ternana perché c’era il Verona. Ho grande rispetto per la Ternana, si merita un ritorno in pianta stabile in Serie B. Io tifo Lazio, la fede secondo me è una. A un Ternana-Lazio feci il raccattapalle, era una gara della pre season della stagione 1999-2000, quella dello scudetto. Ci fu un lancio di Veron, volevo prenderlo tra le mani, ma sbatte su un gradino. In quella serata c’erano tutti, ma mancava Salas che era in Coppa America“.

Sulla stagione attuale:

“Credo che questa pandemia abbia stravolto il sistema calcio. Quest’anno ho visto le partite con difficoltà: secondo me il calcio senza tifosi perde la sua vera essenza. Lo scorso anno è stato maledettamente interrotto dalla pandemia.Quest’anno credo che siamo arrivati alla fine di un ciclo, che non vuol dire che Inzaghi debba andare via: sono un grande fan di Inzaghi, sia come allenatore che come giocatore, ho anche la sua maglietta. Siamo alla fine di un ciclo, è innegabile che qualcosa debba cambiare. Sarebbe una stagione molto positiva se arrivassimo in Champions League, mentre l’Europa League è il minimo sindacale, e non è comunque facile da raggiungere. Ci sta mancando la nostra solita imprevedibilità nel gioco“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: