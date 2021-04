FORMELLO | Prove tattiche in vista dello Spezia, rientrano i Nazionali. In campo anche Luiz Felipe





Iniziano oggi le prove tattiche della Lazio, in vista della sfida di sabato contro lo Spezia, con quasi tutti gli effettivi in campo. I giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, hanno infatti preso parte alla seduta odierna. Tra di loro, non hanno partecipato all’allenamento pomeridiano solo Immobile, Strakosha, Muriqi e Marusic, mentre sono ancora out Luis Alberto (distorsione alla caviglia per lui) e Patric.

I biancocelesti hanno effettuato un riscaldamento libero, subito dopo una partitella con le mani ed in seguito con i piedi. Il tecnico Simone Inzaghi, ha testato poi diversi moduli di formazione durante la partita tattica, alla quale non ha preso parte Armini. Squadra dunque divisa prima in due gruppi (arancioni e fluo) con due schieramenti tattici distinti: 3-3-2 con doppio portiere (Alia, G. Pereira) formato da Minala, Hoedt, Paolo; Akpa Akpro, Escalante, Fares Milinkovic e Correa (arancioni). Mentre i restanti Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Pereira, Lulic e Caicedo (fluo) componevano il 3-5-1. Poi ulteriori divisioni, questa volta con gruppi composti da Reina; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Escalante, Akpa Akpro, Fares; Correa (arancioni) a formare il 3-5-1, mentre la squadra fluo composta dal doppio portiere (Alia, G. Pereira); Musacchio, Radu, Lulic; Cataldi, Minala, Leiva, A. Pereira; Caicedo, formava il 3-4-1.

Da segnalare, il rientro in campo di Luiz Felipe, che dopo alcuni giorni di allenamento in palestra, ha svolto nella seduta odierna una corsetta con scarpini.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: