Il sondaggio su Lazio-Torino, ecco cosa preferiscono i tifosi biancocelesti





Nonostante una sentenza che lascia parecchi dubbi e che accusa il Torino del presidente Cairo pesantemente per alcuni comportamenti, la partita Lazio-Torino dovrà essere rigiocata. Ancora non si conosce la data in cui verrà recuperata, questo potrebbe variare ancora dagli ultimi sviluppi processuali. Intanto però, sui canali social della Redazione di LazioPress.it è stato indetto un sondaggio. La scelta era tra “Vincere 3-0 sul campo” oppure “Vincere 3-0 a tavolino”. Risultato schiacciante, con i tifosi biancocelesti che vogliono battere il Torino sul campo, per riscattare gli affronti ricevuti in questo ultimo periodo e per dimostrare con i fatti che la Lazio merita di stare in alto.

