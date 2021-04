La Stampa | Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid





Secondo quanto riportato da La Stampa, intorno alle 23.30 di ieri, ben oltre l’orario di coprifuoco, un’auto del Radiomobile dei carabinieri si è fermata davanti al cancello della villa di Weston McKennie, texano centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense. I militari sono stati chiamati da qualcuno perché in quella villa, è evidente, è in corso una festa. I carabinieri suonano, cercano di farsi aprire. I militari trovano una festa in piena regola, tra amici. Incuranti della zona rossa e delle norme anti Covid i calciatori della Juve si sono ritrovati tutti insieme. E non è che la società bianconera in questi mesi non abbia avuto i suoi giocatori positivi, sempre diligentemente segnalati. I presenti alla festa saranno ora tutti sanzionati.

