LAZIO WOMEN | Battuto anche il Grifo Perugia: al Fersini termina 3-0





La Lazio Women si aggiudica la sfida valida per il recupero della 3ª giornata del campionato nazionale Serie B. Le ragazze di Carolina Morace, hanno battuto quest’oggi il Grifo Perugia al campo Fersini el Centro Sportivo di Formello con un netto 3-0. Grazie alla vittoria ottenuta con la doppietta di Martin e la rete di Pittaccio, le biancocelesti conquistano punti importanti in classifica e sperano sempre di più in una promozione in A.

