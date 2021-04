L’ex Inter Fredy Guarin arrestato a Medellin





L’ex centrocampista dell’Inter Fredy Guarin, attualmente in forza ai colombiani del Millonarios, è stato arrestato a Medellin: il tutto sarebbe accaduto a seguito di una lite avvenuta in famiglia. Il centrocampista colombiano avrebbe assalito il padre, altri familiari, e un poliziotto che ha cercato di fermarlo. Da qualche giorno il centrocampista non si era presentato agli allenamenti a causa di problemi personali. La situazione è chiaramente in evoluzione. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: