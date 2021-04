PAIDEIA | Luis Alberto in clinica per degli accertamenti dopo il colpo subito alla caviglia – FOTO & VIDEO





Dopo il colpo alla caviglia ricevuto in allenamento, Luis Alberto è arrivato intorno alle 19:00 in Paideia per degli accertamenti. La risonanza magnetica ha evidenziato una distorsione alla caviglia non particolarmente grave. Il centrocampista spagnolo sarà sicuramente out per la gara casalinga contro lo Spezia. Dovrebbe farcela comunque per la gara successiva di campionato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: