Roundhill Investments entra nel mondo del calcio: si potrà investire sulla Lazio





Come riportato da Frobes, Roundhill Investiment entrerà nel mondo del calcio e permetterà agli amanti del gioco in borsa, di investire sulle proprie squadre del cuore. Il fondo MVP, ha infatti acquisito quote dei club europei quotati in borsa, tra cui quelle della Lazio. La società di consulenza finanziaria, lancerà un exchange trade-found che permetterà agli investitori di scommettere sull’andamento stagionale della squadra, nonché sui risultati sportivi o sul calciomercato. Si attendono ovviamente nuove informazioni a riguardo, ma la possibilità di guadagnare denaro grazie ai biancocelesti è ormai pura realtà.

