Sassuolo, i neroverdi presenti in Nazionale non giocheranno contro la Roma: la nota del club





Attraverso un comunicato ufficiale su proprio sito web, il Sassuolo ha reso noto che a seguito di alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra della Nazionale italiana, i giocatori neroverdi presenti nel ritiro azzurro non prenderanno parte alla sfida con la Roma. Una decisione presa in via del tutto precauzionale da club, che esclude quindi i vari Domenico Berardi, Manuel Locatelli, Francesco Caputo e Gian Marco Ferrari dalla gara contro i giallorossi in programma il 3 aprile.

Questa la nota ufficiale del club neroverde:

“A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: