SOCIAL | Aquilani ricorda Daniel Guerini: “Ero veramente attaccato a Guero, un ragazzo gioioso e genuino” – FOTO





Nel giorno dei funerali di Daniel Guerini, il suo ex allenatore Alberto Aquilani si è unito al dolore di famiglia, amici e compagni. Il ragazzo, scomparso lo scorso 24 marzo, era stato allenato proprio dall’ex calciatore, nel periodo passato nella Primavera della Fiorentina. Dopo aver preso parte alla cerimonia, Aquilani si è lasciato andare in un lungo sfogo su Instagram postando un lungo messaggio di addio: “Mai avrei pensato di dover trovare le parole per una tragedia simile. Mi sono preso del tempo, perché il dolore è stato, ed è, lancinante. Un mister non dovrebbe mai arrivare a dire parole del genere, ma io al Guero ero veramente attaccato. Un ragazzo di una gioiosità ed una genuinità che poche volte ho riscontrato in vita mia. Avrei voluto dirti mille cose, mille davvero. Questo video l’ho visto e rivisto senza riuscirmi a dare una spiegazione. Mi unisco al dolore della tua splendida famiglia e dei tuoi cari. Ciao Guero, ciao campione”. Questo il ricordo condiviso dal Mister, nel quale ricorda il profondo legame instauratosi con Daniel.

Di seguito il post di Alberto Aquilani:

