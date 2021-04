SOCIAL | Gli agenti Antonini e Morabito salutano Daniel: “Ancora non mi sembra vero…” e “Salutaci il nostro Giorgio e Mirko” – FOTO





Oggi è tra le giornate più tristi per il calcio e per il mondo biancoceleste. Alle 12 hanno avuto inizio i funerali di Daniel Guerini, il giovane 19enne la cui vita è stata spezzata da un incidente stradale. Presenti sul posto circa un migliaio di persone per l’ultimo saluto al calciatore. Il suo agente Luca Antonini, ha voluto condividere il suo dolore sui social, con una lettera d’addio commovente all’indirizzo di Daniel: “Ciao Da, oggi é il primo aprile e vorrei che qualcuno mi urlasse che sono uno scemo e che ci sono cascato in questo bruttissimo scherzo. Ancora non mi sembra vero. Invece oggi ti salutiamo..ma non per sempre.. “Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.”

Si aggiunge anche l’altro agente, Vincenzo Morabito: “Daniel…sei partito per una lunga tournée con la nazionale degli Angeli ❤️ salutaci Il nostro Giorgio, Mirko e tutti gli altri. Buon viaggio…Campione ❤️❤️❤️❤️🦅🦅🦅”

