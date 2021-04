SOCIAL | Ludwig ricorda Daniel Guerini: “Ciao campione ti voglio bene” – FOTO





La tragedia di Daniel Guerini ha scosso il mondo biancoceleste e non solo. Tra gli amici del ragazzo che se ne è andato per il drammatico incidente che tutti conosciamo, c’è il musicista Ludwig, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera indirizzata proprio a Daniel Guerini. Ecco la lettera di Ludwig:

“Ciao Guero, ma che fatalità pensanno che quer 10 poteva assai sfonnà. Ricordi che m’annebbiano la testa pe’ te che me seguivi lì aogni festa. Adesso io te cerco a naso in sù, difficile pensà che n’ce stai più. Facce sapè se er principe der cielo ‘accoie co n bacetto e co n’abbraccio. Dije che voi la fascia lì sui braccio. M’ariccomanno quella della Lazio. Eh sì perché er futuro ma da garantì. Laggiù coi soci me stavo a divertì. Te vedo lì davanti alla consolle e lì vicino n c’era che quarcuno. Dicevi… prima o poi sarai er numero uno! Sta forza che m’hai dato la porto dentro me. Ricordi quer… cazzuto, sarò sempre con te. Te prego Ludovì famme n’favore. Di a tutti de nun piagne e niente testa bassa. Ricordeje che tanto a noi domani ce passa. Ciao campione, ti voglio bene“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IT’$ LUDWIG B!TCH (@ludwigofficial)

