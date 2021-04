SOCIAL | Luis Alberto mostra la fasciatura alla caviglia e la figlia ci disegna lo stemma della Lazio – FOTO





Se ieri sera Luis Alberto aveva condiviso con i tifosi delle stories in cui giocava con i suoi bambini, stamattina il Mago è tornato sui social. Nel video pubblicato si vede sua figlia intenta a disegnare lo stemma della Lazio sulla vistosa fasciatura alla caviglia di suo papà. Ricordiamo che nel corso dell’allenamento di ieri, Luis Alberto ha avuto la peggio a causa di uno scontro fortuito con Armini. Attesi per oggi ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio.

Qui la foto dello stemma disegnato dalla piccola:

