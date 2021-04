Spagna-Kosovo: quando il calcio si scontra con la politica





Spagna-Kosovo, gara andata in scena nella serata di ieri e valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar, si è svolta non senza qualche difficoltà. Problematiche non di certo relative al campo, dove gli spagnoli si sono imposti per 3-1, ma di natura politica.

Infatti l’indipendenza kosovara continua a essere un punto di tensione diplomatica per alcuni paesi dell’Unione Europea, compresa la Spagna, che non riconosce il Kosovo come Stato. Proprio per questo i telecronisti della sfida non hanno mai pronunciato la parola ‘Kosovo’ a sè stante ma hanno scelto di usare ‘Federazione calcistica del Kosovo’. Gli stessi inni delle due squadre non sono stati definiti come “nazionali”, ma semplicemente “inni calcistici”. Infine la selezione kosovara, in cui milita il biancoceleste Vedat Muriqi, ha visto il proprio nome in minuscolo nella parte sinistra dello schermo durante la trasmissione televisiva e non in maiuscolo come succede di consueto.

Il Kosovo è membro della FIFA e dal 2016 può disputare le competizioni ufficiali. Per ora ha partecipato alla fase di qualificazione ai Mondiali 2018 e a quelle per gli Europei del 2020. Si è dichiarato uno stato indipendente nel 2008, con capitale Pristina. A poco a poco ha ricevuto riconoscimenti da diversi paesi, ma altri come la Spagna o potenze come la Cina e la Russia non gli conferiscono ancora lo status di paese indipendente.

