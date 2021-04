Il VAR sbarca nel campionato d’Eccellenza





Storica decisione dell’A.I.A. che ha autorizzato la sperimentazione del protocollo VAR nel campionato d’Eccellenza. Se l’esperimento avrà esito positivo dalla stagione successiva verrà introdotta anche nel campionato di serie D e di serie C. Poiché numerosi stadi non sono dotati di luoghi idonei per consentire l’applicazione estesa del protocollo, la sperimentazione verrà effettuata dotando gli arbitri di un tablet da portare a bordo campo e poter rivedere in modo particolare gli episodi all’interno dell’area di rigore. Il compito di filmare le partite spetterà agli osservatori arbitrali che successivamente stileranno la loro relazione riguardando il filmato.

Lo riporta il sito ufficiale dell’AIA

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: