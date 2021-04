Calciomercato, la Lazio mette gli occhi su due terzini





Ci stiamo avvicinando al rush finale di questa Serie A, al termine della quale prenderà avvio il mercato estivo. La Lazio sta già monitorando dei profili per la prossima stagione e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds biancoceleste Tare avrebbe messo gli occhi sul terzino dello Spezia, Simone Bastoni. Le trattative per il rinnovo del 24enne con i liguri hanno subito un rallentamento a causa del cambio di proprietà e la Lazio potrebbe approfittarne. Sul taccuino del ds c’è poi il nome di Elseid Hysaj, ma il giocatore del Napoli suscita l’interesse anche di altri club di Serie A, come il Milan e la Roma.

