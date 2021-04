CdS | Lazio, tocca a Milinkovic la rincorsa Champions





Il Sergente promette un finale di stagione al top: vuole rincorrere le posizioni di vertice. Da decifrare il suo futuro: sei stagioni consecutive e un legame profondo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il buon momento con la nazionale serba, Milinkovic è pronto a tornare a disposizione di Inzaghi per questo finale di stagione. Dieci giornate più la partita da recuperare con il Torino, per un bottino totale di 33 punti disponibili per aggiustare la classifica. Tutto questo a partire dalla sfida di domani contro lo Spezia, a cui Milinkovic aveva segnato due reti nella gara di andata. Inzaghi, dunque, si aggrappa al serbo, diventato da tempo tuttocampista nella Lazio. Il suo contratto scade nel 2024 e, come ogni estate, si proporrà il dilemma della sua permanenza a Roma; al momento, però, non c’è alcuna risposta. Molto dipenderà dalla partecipazione in Champions, così come dalla conferma o meno di Inzaghi sulla panchina biancoceleste.

