CONFERENZA INZAGHI – "Rinnovo? La Lazio è la mia prima scelta, questo matrimonio andrà avanti nel migliore dei modi"





Alla vigilia della partita contro lo Spezia, che avrà luogo sabato pomeriggio alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa.

Il percorso di Stefan Radu?

“Se lo merita il record, sono contento per lui. E’ un ragazzo che in questi anni se lo è meritato sul campo, per la dedizione e l’impegno che mette nella sua professione”

Il mio contratto?

“Con il Presidente ci vedremo tra poco, ieri in un momento doloroso eravamo uniti insieme alla famiglia di Daniel. E’ stata una giornata triste per il mondo Lazio, ciò che è accaduto mi ha fatto tornare indietro alla tragedia di Mirko Fersini, sono cose che non dovrebbero accadere. Con Lotito ci vedremo presto per il da farsi, ma non ci sono problemi”

La Lazio può lottare per la Champions?

“Abbiamo lasciato con due vittorie importanti, non semplici, soprattutto quella di Udine. Venivamo dalla sconfitta di Monaco, abbiamo fatto una gara importante. Dobbiamo riattaccare la sfida nel migliore dei modi, sia chi è tornato dalla Nazionale che chi è rimasto qui, sperando di trovarli come li avevo lasciati.

Luis Alberto?

“Ha avuto una distorsione importante, quindi sicuramente non lo avremo contro lo Spezia. Ci sono speranze, lavorando di giorno in giorno con lo staff. La caviglia è gonfia, ha avuto un versamento ed un trauma importante”

Le condizioni di Immobile?

“E’ prematuro decidere se giocherà dall’inizio, ha fatto una partita dispendiosa ma ieri mi sembrava in discrete condizioni”

Corsa Champions?

“L’Atalanta è messa meglio in classifica rispetto a noi, ma è ancora lunga, abbiamo come sempre delle squadre molto attrezzate davanti, ma noi cercheremo di fare il massimo per rimanere nell’Europa che conta”

Se sono alla fine di un ciclo?

“Sono contento di quello che ho fatto in questi anni, spero di farlo per altrettanti. La Lazio per me è al primo posto, ma come sempre in tutte le famiglie bisognerà sedersi. Ho visto che per il Presidente sono la prima scelta, così come per me lo è la Lazio. Sono sicuro che questo matrimonio andrà avanti nel migliore dei modi”

Pereira al posto di Luis Alberto?

“Lavora molto molto bene quotidianamente, domani può essere una opzione importante per noi. Sono molto contento per come lavora e come si sia inserito: può fare sia la mezzala che la seconda punta. Ho cercato di inserirlo nel modo giusto, avrebbe meritato più spazio ma a centrocampo ci sono Milinkovic e Luis Alberto, in attacco Immobile e Correa”.

Caso Sassuolo?

“Non mi piace giudicare quello che fanno gli altri, io guardo in casa mia”

