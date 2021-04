FORMELLO – I nazionali si riprendono la Lazio: Acerbi e Immobile titolari. Pereira in vantaggio su Akpa Akpro





Per la Lazio una sosta che ha rinfrancato le gambe e lo spirito per continuare la rincorsa al quarto posto. Il prossimo ostacolo del cammino biancoceleste sarà il sorprendente Spezia di Vincenzo Italiano che ben figurò all’andata. Inzaghi recupera i nazionali che tornano ad allenarsi con il gruppo, l’ultimo a rientrare nella Capitale è stato stamattina Vedat Muriqi. Due gol in tre partite, faccia triste e polemiche sono gli ultimi giorni di Ciro Immobile che vuole tornare a marcare anche in campionato e domani partirà dall’inizio. Accanto alla punta napoletana toccherà al Tucu Correa che ha sfruttato la sosta per ricaricare le pile per questo sprint finale dove servirà il giocatore versione Champions. Il dubbio maggiore riguarda il centrocampo dove ci sta da sostituire Luis Alberto: da un lato la tentazione sfrontata Andreas Pereira che garantirebbe qualità, dall’altro il dinamismo di Akpa Akpro. Dalle prove tattiche andate in scena questo pomeriggio toccherà al brasiliano di passaporto belga una maglia da titolare al fianco di Milinkovic e Lucas Leiva. Sulla fascia destra è intoccabile Manuel Lazzari mentre a sinistra viene rispolverato Senad Lulic. Le caratteristiche del bosniaco, più tattico e disciplinato in fase difensiva, spiegano ancora meglio la scelta di Andreas Pereira. A scalare in difesa è Adam Marusic, complice il secondo giorno di assenza di Patric. Il montenegrino affiancherà Acerbi e Stefan Radu a protezione di Pepe Reina fra i pali. Assenti Luiz Felipe e Luis Alberto.

