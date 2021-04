GdS | Addio a Guerini. E il Papa partecipa con un messaggio





Lacrime per il giovane ragazzo della Primavera morto in un incidente. L’abbraccio tra Cairo e Lotito.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri mattina si sono tenuti i funerali di Daniel Guerini, scomparso la scorsa settimana a causa di un incidente. Quasi 3000 persone – tra cui famigliari, amici e tifosi laziali – hanno riempito d’amore e dolore il piazzale antistante la Chiesa di Don Bosco. Presente anche la società biancoceleste (ad eccezione dei giocatori in rientro dalle nazionali), molti ragazzi della Primavera della Roma, Roberto Aquilani. Presente anche il presidente Cairo accompagnato dal figlio, amico di Guerini ai tempi in cui il ragazzo giocava per il Torino. C’è stata una stretta di mano e un abbraccio tra i due presidenti, proprio a simboleggiare la comunanza delle società unite dal dolore per la scomparsa del ragazzo. Uno dei momenti più toccanti della cerimonia è stato quando il parroco della Chiesa ha letto la lettera scritta dal Papa per Daniel: ”Appresa la notizia della prematura scomparsa, Sua Santità Papa Francesco desidera esprimere ai genitori D. e M. e al fratello A. e a tutti i famigliari, alla società Lazio, ai dirigenti e agli amici sentite condoglianze”. L’uscita del feretro è stata accompagnata dall’inno della Lazio ”Vola, Lazio, vola”. Infine, le parole della mamma del giovane ragazzo: ”Mio figlio ora è lassù, l’abbraccio che tutti hanno voluto regalargli lo porterò sempre nel cuore”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: