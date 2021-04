I nuovi aggiornamenti della FIFA sul cambio di Nazionale per i giocatori





Il sito sportivo Goal.com spiega i nuovi aggiornamenti apportati dalla FIFA per i cambiamenti di Nazionale effettuati dai giocatori. La Federazione internazionale del calcio, infatti, ha allentato le regole sul cambio di casacca nelle Nazionali: ora ci sono molti esempi in cui i calciatori hanno rappresentato un Paese, anche fino a livello di “Nazionale A”, per poi successivamente andare a giocare in un’altra Nazionale. Alla fine del 2020, la FIFA ha annunciato al suo 70 ° congresso annuale che le regole di ammissibilità erano state aggiornate.

I calciatori possono cambiare Nazionale grazie alle regole di ammissibilità: l‘articolo 9 del Regolamento FIFA che disciplina l’applicazione dello Statuto riguarda il cambio di associazione. Le regole consentono a un giocatore di cambiare la propria squadra nazionale solo una volta, ma l’aggiornamento del 2020 facilita anche l’inversione di una richiesta di modifica in determinate circostanze specifiche. La FIFA consente ai calciatori di cambiare la propria Nazionale di appartenenza, in riconoscimento dell’identità individuale che accompagnano la società sempre più globalizzata in cui viviamo. È generalmente accettato che ci siano molti giocatori che possiedono più di una nazionalità e il cui attaccamento a uno o più paesi particolari è intrinsecamente sfumato.

Ma quali sono i nuovi aggiornamenti?

Le nuove regole di ammissibilità si basano sulle regole già in vigore prima di settembre 2020. Quindi, la base delle regole di ammissibilità è effettivamente la stessa, ma ci sono stati una serie di chiarimenti e alcuni inserimenti aggiuntivi. In particolare, la FIFA ha aggiunto tre nuove eccezioni in base alle quali un giocatore può cambiare la squadra nazionale per cui gioca.

Innanzitutto, ora è possibile per un giocatore cambiare squadra nazionale anche se ha giocato in modo competitivo a livello maggiore, a condizione che:

il giocatore aveva la nazionalità della sua nuova federazione al momento della sua prima apparizione ufficiale per la sua prima squadra nazionale. il giocatore ha giocato non più di tre “partite senior” competitive prima dei 21 anni. il giocatore non ha giocato nella fase finale di un torneo ufficiale come la Coppa del Mondo, il Campionato Europeo, la Copa America, ecc. sono passati almeno tre anni dall’ultima presenza in nazionale maggiore del giocatore.

Quindi, un giocatore idoneo per l’Inghilterra e la Repubblica d’Irlanda potrebbe, giocare per l’Inghilterra in tre partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, quindi rappresentare l’Irlanda alla Coppa del Mondo 2026. L’opposto – giocare in una Coppa del Mondo e poi cambiare – non è permesso.

In secondo luogo, un giocatore può ora passare a una nuova squadra nazionale anche se non possedeva quella nazionalità al momento della sua prima apparizione con la vecchia squadra nazionale, a condizione che abbia giocato l’ultima volta per la vecchia squadra nazionale prima dei 21 anni.

Infine, un limite competitivo non manterrà un giocatore legato a una squadra nazionale nel caso in cui diventi improvvisamente apolide – cioè, perda la nazionalità – contro la sua volontà.

