Inzaghi, ecco la proposta della Lazio per il rinnovo





In conferenza stampa prima della partita contro lo Spezia, Simone Inzaghi è stato chiaro: il matrimonio con la Lazio può continuare, ma dovrà tornare a sedersi insieme al Presidente Claudio Lotito per definire i dettagli. Per lui la priorità sono i colori biancocelesti e per la società lui sembra essere la prima scelta per il futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo, Nicolò Schira, l’offerta della Lazio è la seguente: contratto triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, più un bonus di 500.000 euro in caso di qualificazione alla Champions League.

