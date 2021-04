Lazio-Spezia, Italiano in conferenza: “Trasferta difficile contro una delle squadre più forti in Serie A”





Alla vigilia del match di campionato Lazio-Spezia, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato in Conferenza Stampa:

“Ci attende una trasferta molto difficile contro una delle squadre più forti del campionato che all’andata ci mise in difficoltà sotto alcuni aspetti che abbiamo rivisto e cercato di curare in questi giorni. Abbiamo ritrovato i nazionali, stanno tutti bene, hanno entusiasmo e spero che questo possa fungere da spinta ulteriore per la lunga volata finale che ci aspetta.

La vittoria con il Cagliari ha portato in dote tre punti importantissimi dal punto di vista della classifica. Il pensiero al momento è esclusivamente per la gara con la Lazio, al Crotone penseremo una volta arrivato il fischio finale della sfida dell’Olimpico. In questo momento pensiamo solo a raggiungere il nostro obiettivo, la permanenza in Serie A”.

