L’ex Spezia Francesco Migliore: “Con la Lazio gara spettacolare, spero che entrambe raggiungano i rispettivi obiettivi”





All’interno del match program di Lazio-Spezia, l’ex giocatore dello Spezia, Francesco Migliore, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla sfida di domani all’Olimpico:

“Lazio e Spezia sono due squadre che giocano a viso aperto, con entrambe allenatori giovani che sanno guidare i due club con un’identità marcata. Gli uomini di Italiano in questo campionato hanno sempre fatto belle partite, ottenendo vittorie importanti anche in trasferta, come quella di Napoli. Sarà sicuramente una partita spettacolare.

Mancano ancora dieci partite dove può succedere di tutto. Spero che riescano a centrare i rispettivi obiettivi (Champions e salvezza), soprattutto per Inzaghi e Italiano, due allenatori che faranno bene nella loro carriera. I biancocelesti sono a 6 punti dal 4° posto (con una gara in meno) mentre lo Spezia – la mia squadra del cuore dove ho vissuto 4 anni indimenticabili – si è messo bene in classifica ma anche per loro non sarà facile.

Un calciatore dello Spezia che vedrei bene alla Lazio? Penso a Giulio Maggiore, per qualità di inserimento e intelligenza in campo. Sa farsi trovare al posto giusto: è molto importante avere calciatori del genere, soprattutto in un 3-5-2 come quello della Lazio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: