Luis Alberto già in campo per un differenziato, Hellas Verona nel mirino





Buone notizie per Simone Inzaghi. Luis Alberto, dopo il colpo alla caviglia rimediato in seguito a uno scontro in allenamento, aveva messo in allarme tecnico e tifosi. Ma la nota positiva è che lo spagnolo già questo pomeriggio si è presentato al centro sportivo di Formello: per lui lavoro differenziato in campo con scarpini e pallone.

Insomma, l’entità dell’infortunio sembrerebbe quindi più lieve del previsto. Proprio per questo il Mago biancoceleste potrebbe tornare a disposizione già nel prossimo turno di campionato, previsto per domenica 11 aprile quando la Lazio affronterà in trasferta l’Hellas Verona.

